تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً

يستعدّ أصحاب المولدات لإصدار فواتيرهم الجديدة نهاية شهر حزيران الجاري، في وقتٍ ينتظرون فيه من وزارة الطاقة طرحَ التسعيرة الجديدة للكيلوواط والمقطوعة الشهريّة.

ومن المُتوقع أن تصدر الوزارة التسعيرة المنتظرة خلال اليومين المقبلين، وتشيرُ مصادر ناشطة في قطاع المولدات إلى أن سعر الكيلوواط قد يتجاوز الـ15 ألف ليرة لبنانية. أما في ما خصّ المقطوعة الشهرية، فقد تُبقي وزارة الطاقة عليها وفق سعر 220 ألف ليرة لبنانية، لكن هذا الأمر غير محسوم حتى الآن.

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ماذا عن فواتير الدولار؟

في المقابل، دأب عددٌ من أصحاب المولدات على إبلاغ مشتركيهم رسمياً بأنهم سيتقاضون فواتيرهم الشهرية بالدولار الأميركي، ما يعني أنه لن يكون هناك أي التزامٍ بتسعيرة وزارة الطاقة لناحية الكيلوواط.

وبذلك، فإن المواطنين سيكونون مضطرين لدفع أكثر من 120 دولاراً لاشتراك الـ5 أمبير، في حين أنّ المشتركين بـقدرة 10 أمبير سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع أكثر من 150 دولاراً.