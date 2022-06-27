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لبنان

"الخارجية الأميركية" تتحدث عن لبنان.. ماذا كشفت عن محادثات ترسيم الحدود؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 15:24
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ "كبير مستشاري أمن الطاقة آموس هوكشتاين، أجرى خلال الأسبوع الماضي محادثات مع نظرائه الإسرائيليين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
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ولفت برايس إلى أنّ "النقاشات أفضت إلى نتائج مثمرة تقلّص الخلافات بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة الأميركية ستبقى مُنخرطة في مباحثات ترسيم الحدود في الأيام والأسابيع المقبلة".
 
 
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