"الخارجية الأميركية" تتحدث عن لبنان.. ماذا كشفت عن محادثات ترسيم الحدود؟

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ "كبير مستشاري أمن الطاقة آموس هوكشتاين، أجرى خلال الأسبوع الماضي محادثات مع نظرائه الإسرائيليين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

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