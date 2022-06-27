Advertisement

لبنان

آخر المعطيات عن الكهرباء والتعرفة.. هذا ما يجري تحضيره

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:06
A-
A+
Doc-P-966274-637919682070100140.jpg
Doc-P-966274-637919682070100140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"LBCI" أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض "يريد تأمين المزيد من التغذية بالتيار الكهربائي بالتزامن مع رفع التعرفة".
ووفقاً للقناة، فإنّ "عملية إعداد دفتر الشروط والتلزيم والمعامل تحتاج 3 سنوات تقريباً والوزير يريد حلولاً خلال فترة قصيرة وليس بعد 3 سنوات، والحل في ذلك يأتي في سياقين واحتمالين لا ثالث لهما، أولهما تطبيق استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وأميركا أخذت علماً بتوقيع العقود وهناك انتظار للسفيرة الأميركية دوروثي شيا لمعرفة نتيجة الدراسة الأميركية بالنسبة للإعفاءات من قانون قيصر. أما السياق الثاني فيرتبط بتأمين محروقات للمعامل عبر سلفة خزينة أو التواصل مع دول لتعطينا المحروقات وتأخذ أموالها لاحقاً".
Advertisement
وذكرت المصادر إنه "إن لم تستخدم إحدى الوسيلتين فسنكون تحت انهيار كامل بالقطاع". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:36 | 2022-06-27
17:14 | 2022-06-27
17:07 | 2022-06-27
17:04 | 2022-06-27
17:00 | 2022-06-27
16:56 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website