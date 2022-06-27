"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة

رأى الخبير في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "هناك مسألة غير منطقية بالقول بأن هناك مليون مواطن لبناني من أصل مليون و 400 ألف مِن مَن يحملون الهوية اللبنانية في الخارج، سيزورون لبنان هذا الصيف".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، أوضح أنّ "الأرقام تقول بأن بين 600 ألف و 700 ألف زائر سيصلون لبنان هذا الصيف، والطموح هو الوصول إلى 800 ألف تقريباً".



وتابع: "لبنان يعومُ على بحر من الدولار وما يحصل على مستوى سعر الصرف هو نوع من المضاربات السياسية".