"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة

رأى الخبير في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "هناك مسألة غير منطقية بالقول بأن هناك مليون مواطن لبناني من أصل مليون و 400 ألف مِن مَن يحملون الهوية اللبنانية في الخارج، سيزورون لبنان هذا الصيف".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، أوضح أنّ "الأرقام تقول بأن بين 600 ألف و 700 ألف زائر سيصلون لبنان هذا الصيف، والطموح هو الوصول إلى 800 ألف تقريباً".
وتابع: "لبنان يعومُ على بحر من الدولار وما يحصل على مستوى سعر الصرف هو نوع من المضاربات السياسية".
واعتبر شمس الدين أن "أزمة لبنان سياسية وليست اقتصادية"، موضحاً أن "الحديث عن حاجتنا لـ20 سنة للخروج من الأزمة ليس صحيحاً"، وأردف: "اللبنانيون الذين كانوا يذهبون الى تركيا ومصر والدول المجاورة للسياحة انخفض عددهم من اكثر من 300 الف الى ما دون 50 ألفاً".