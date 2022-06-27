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لبنان

بالأرقام.. هكذا باتت أسعار الغرف في الفنادق اللبنانية

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:38
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كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن "نحو 18 ألف شخص يدخلون لبنان يومياً حتى نهاية شهر أيلول، وأغلبهم من اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "أغلب هؤلاء يذهبون إلى منازلهم لتنطلق بعدها السياحة الداخلية". 
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وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، لفت الأشقر إلى أن "جزءاً كبيراً من السياح يأتون من العراق بالدرجة الأولى ومصر بالدرجة الثانية"، وقال: "نسبة الحجوزات مرتفعة جداًفي بيروت وأغلبها من الأجانب ونسبة الحجوزات خارج بيروت لا بأس بها ونحن نتّكل على السياحة الداخلية لرفع النسبة. أما أسعار الغرف فتنطلق من 50 إلى 500 دولار، والمعدل المناسب هو 150 دولاراً". 
 










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