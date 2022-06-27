إشكالٌ في صيدا وطعنٌ بالسكين.. إليكم ما حصل

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وقع إشكال فردي بين شخصين يقطنان في المبنى نفسه في طلعة المحافظ بمنطقة عبرا - شرق صيدا.ووفقاً لمندوبةفي صيدا، فقد أقدم أحدهما على استخدام السكين خلال الإشكال ما أدى إلى جرح "إ.س." من مواليد 1975، وابنه "م.س." من مواليد 2005.وعلى الفور، عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد على نقل الجريحين إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.