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لبنان

إشكالٌ في صيدا وطعنٌ بالسكين.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:51
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وقع  إشكال فردي بين شخصين يقطنان في المبنى نفسه في طلعة المحافظ بمنطقة عبرا - شرق صيدا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في صيدا، فقد أقدم أحدهما على استخدام السكين خلال الإشكال ما أدى إلى جرح "إ.س." من مواليد 1975، وابنه "م.س." من مواليد 2005.
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وعلى الفور، عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد على نقل الجريحين إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.
 
 
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