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لبنان

بعد جريمة أبي سمراء.. مداهمات لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:56
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نفذت وحدات الجيش والمخابرات، مساء اليوم، مداهمات في مدينة طرابلس - باب الرمل، وذلك بحثاً عن المشتبه به بجريمة قتل الشاب سالم ضناوي اليوم في منطقة أبي سمراء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
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