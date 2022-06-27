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لبنان
بعد جريمة أبي سمراء.. مداهمات لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس
Lebanon 24
27-06-2022
|
16:56
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نفذت وحدات الجيش والمخابرات، مساء اليوم، مداهمات في مدينة طرابلس - باب الرمل، وذلك بحثاً عن المشتبه به بجريمة قتل الشاب سالم ضناوي اليوم في منطقة أبي سمراء، وفق ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال.
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