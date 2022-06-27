بعد جريمة أبي سمراء.. مداهمات لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس

نفذت وحدات الجيش والمخابرات، مساء اليوم، مداهمات في مدينة طرابلس - باب الرمل، وذلك بحثاً عن المشتبه به بجريمة قتل الشاب سالم ضناوي اليوم في منطقة أبي سمراء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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