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لبنان

في الجنوب.. كلبٌ يهاجمُ طفلاً بشراسة!

Lebanon 24
27-06-2022 | 17:00
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تعرّض الطفل "أ.ش" (11 عاماً) من بلدة طورا الجنوبية، مساء الإثنين، لإعتداء من قبل كلب شارد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وبحسب المعلومات، فإن الكلب هاجم الطفل بشراسة، ما أدى الى إصابته بجروحٍ استدعت نقله إلى المستشفى للعلاج.
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