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لبنان
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Lebanon 24
27-06-2022
|
17:04
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تساءل دبلوماسي في بلد أوروبي محايد كيف يمكن أن يتحقق الحياد اللبناني في ظروف إقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد في الشرق الأوسط، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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