تساءل دبلوماسي في بلد أوروبي محايد كيف يمكن أن يتحقق الحياد اللبناني في ظروف إقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد في الشرق الأوسط، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement