انقسام نقابي

أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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