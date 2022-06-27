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لبنان

مفاجأة النواب "التغيريّين"

Lebanon 24
27-06-2022 | 17:14
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فاجأ نواب جدد، يطلقون على أنفسهم تغييريين الجهات الداعمة وقت الانتخاب، لجهة عدم الفعالية، والعجز عن أي تأثير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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