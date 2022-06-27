واشنطن تعلن التقدّم في مفاوضات الترسيم

تقدّم ملف الوساطة الأميركية في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية المشهد السياسي الداخلي، رغم انهماك الأوساط الرسمية والسياسية في الاستشارات الجارية لتأليف الحكومة. ذلك انه بعد يومين من صدور مؤشرات لتحريك أميركي للاتصالات مع إسرائيل، أعلنت الخارجية الأميركية ما يشبه التطور الإيجابي في هذا الملف، اذ افادت ان الوسيط الأميركي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين عقد مفاوضات الاسبوع الماضي مع المعنيين في اسرائيل "وان المباحثات كانت مثمرة وتقدمت نحو هدف تذليل الفوارق بين الطرفين". وأكدت الخارجية "استمرار الولايات المتحدة في التواصل مع الأطراف المعنية خلال الأيام والاسابيع المقبلة"، بحسب ما كتبت" النهار".

Advertisement

وكتبت" الديار": بينما يترقب لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أن يحمل إليه الجواب النهائي في غضون ايام، تواصل إسرائيل اعتماد سياسة «الصمت» غير البناء على الاقتراح الذي تسلمه «الوسيط» الاميركي من رئيس الجمهورية «شفهيا»، وتلفت مصادر مطلعة الى عدم وجود جدية اميركية في تسريع عملية الوصول الى «تسوية»، فمجرد اكتفاء «الوسيط» بعقد اجتماع عبر»الفيديو» مع فريق التفاوض الإسرائيلي للحدود البحرية، يشير الى ان واشنطن لا ترغب في عقد لقاءات مكوكية، تفترض بقاء هوكشتاين في المنطقة حتى التوصل الى النتائج المرجوة.

ووفقا لبيان وزارة الطاقة الاسرائيلية فان» فريق التفاوض استمع إلى آخر المستجدات حول زيارة هوكشتاين إلى لبنان، وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة من أجل المضي قدماً في المفاوضات، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية، وبهدف تلخيص الموضوع في المستقبل القريب». والحديث هنا عن المفاوضات قد يعني لاحقا العودة الى الناقورة للدخول في مسار طويل من المحادثات، خصوصا ان العدو الاسرائيلي لا يقر حتى الان بمنح لبنان كامل حقل قانا ويريد اخضاعه للتفاوض!