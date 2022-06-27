27
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
30
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
1000 حاوية غذاء عالقة في المرفأ
Lebanon 24
27-06-2022
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رضا صوايا في "الاخبار": مع دخول إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الثالث، تتصاعد تدريجياً مخاطر حصول نقص في إمدادات السوق بالسلع الغذائية، بحكم توقف العمل كلياً في إدارات الدولة ومنها الدوائر المختصة بوزارات الزراعة والصحّة والاقتصاد المعنية بإجراء التحاليل على البضائع المستوردة. الحلول متعذرة حتى اللحظة، فيما يحتمل ارتفاع أسعار السلع مع استهلاك المخزون.
Advertisement
أدّى الإضراب في أسبوعه الأول إلى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها. أجريت حلحلة جزئية لمسألة التصدير، لكن استمرّ الشلل في معاملات الاستيراد ما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت ليبلغ عددها ألف حاوية بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. ويترافق ذلك مع ارتفاع مخاطر تلف البضائع، وارتفاع كلفة التخزين البالغة «75 دولاراً نقدياً بمعدل وسطي لكل حاوية» يقول بحصلي. وترتفع هذه الكلفة إلى «200 دولار أميركي يومياً للحاويات التي تحتاج بضاعتها إلى تبريد». ويلفت بحصلي إلى أن «البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان».
على صعيد المواد الغذائية المصنّعة محلياً، «لا خوف حتى اللحظة من انقطاع بعض السلع من السوق كون غالبية الصناعيين يملكون في الإجمال مخزوناً من المواد الأولية يكفي لشهر على الأقل. لكن هذا الأمر لا يجب أن يبعث على الاطمئنان. فهنالك العديد من المصانع التي شحّت موادها الأولية والتي قد تضطر إلى الحد من إنتاجها. أما إذا طالت الأزمة أكثر، فقد نصل حكماً إلى شحّ في المواد الغذائية المصنّعة» على ما يوضح رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط.في وجه هذه الأزمة المتفاقمة تقف الدولة عاجزة، وخاصة أنه «يبدو أن المسؤولين غير مدركين بوجود مشكلة. ليس هناك أي محاولة منذ 3 أسابيع حتى الآن لمعالجة أسباب الإضراب وتلبية المطالب، بل محاولات مستمرّة لضرب الإضراب من الداخل والسعي إلى إفشاله، كما وضعنا في مواجهة المواطنين لدفعنا إلى التنازل» وفقاً لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:34 | 2022-06-28
ميقاتي يستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة.. "تفاءلوا بالخير تجدوه"
04:00 | 2022-06-28
"صمتُ" برّي.. ماذا وراءه؟
03:58 | 2022-06-28
اعتصام لاساتذة الجامعة اللبنانية أمام أحد المصارف في طرابلس احتجاجا على عدم دفع منح التعليم
03:55 | 2022-06-28
البزري: مطلبنا هو بإعادة صياغة خطة التعافي
03:55 | 2022-06-28
السيّد يعتذر عن حضور "المسرحية"!
03:50 | 2022-06-28
طقس صيفي بامتياز...ماذا في تفاصيل الايام المقبلة!
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 11:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 11:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 11:04:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact