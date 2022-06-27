الطاقة المتجدّدة تغطّي عجز الدولة... والحلّ يكمن في هذا الامر!

كتب طوني كرم في نداء الوطن:

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إستقطب الإستثمار في قطاع الطاقة المتجددة إنتباه العديد من اللبنانيين في الآونة الأخيرة، في ظل العجز المتمادي أو المفتعل من قبل المسؤولين للحدّ من الخسائر التي تتكبّدها الحكومة من أجل تشغيل معامل إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.وإن كانت السطور لا تكفي للغوص في دهاليز خطط وزراء الطاقة وتبادل اتهامات السياسيين التعطيلية لهذا القطاع، كما الخطط المنشودة لتأمين الطاقة في المدى المنظور، فإن فطرة اللبنانيين المعهودة وقدرتهم على التأقلم مع غياب الدولة وقدرتها على تأمين الخدمات الأساسية دفعتا المقتدرين منهم إلى الإعتماد على الطاقة الكهروضوئية. وبذلك، تخطى لبنان أو القطاع الخاص (الأفراد) التزام الحكومة اللبنانية في عام 2009 بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في البلاد خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المرتبطة بتغير المناخ.يترافق الطلب المتزايد على اعتماد الطاقة المتجددة مع الإرتفاع المستمر في التسعيرة التي تعتمدها المولدات الخاصة في الأحياء، ليؤكد رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري أن نتائج الأزمة التي فرضت نفسها على اللبنانيين منذ 2020 ساهمت في بلورة الأطر التنفيذية لمطالبهم المزمنة الكامنة برفع الدعم عن الطاقة التقليدية من أجل تحفيز المواطنين على اعتماد الطاقة المتجددة.وعن الخطوات التي يقوم بها المركز اللبناني لحفظ الطاقة بعد أن ساهم في إطلاق مشروع الألواح الشمسية على مجرى نهر بيروت، يشير خوري إلى أن المشروع الذي انطلق في 2013 ونفّذ في 2014 يغذّي محطة التحويل التابعة لكهرباء لبنان على الشبكة الأساسية لها بقدرة إنتاجية تقارب 1 ميغاوات، وهي تغطي حاجة 1000 وحدة سكنية تتولى مؤسسة كهرباء لبنان عملية توزيعها. وعن غياب المركز أو مؤسسة كهرباء لبنان عن القيام بمشاريع مشابهة تحديداً في هذه المرحلة، لفت إلى أن المخطط كان باستحداث مشاريع مشابهة تفي بتأمين 1 ميغاوات سنوياً من أجل تحريك السوق وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة، قبل أن تشهد السوق اللبنانية إقبالاً كبيراً تخطى المتوقع بـ15 ضعفاً ما أفقد الحاجة إلى الإستمرار في بناء المشاريع النموذجية، ليصطدم مخطط تطوير المشروع على طول مجرى النهر الساحلي لبيروت لتأمين 8 ميغاوات بالإنهيار المالي والإقتصادي الذي حال دون تسديد المستحقات إلى الشركة المطورة التي رست عليها المناقصة ما أدى إلى توقف العمل في المشروع.