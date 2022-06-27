Advertisement

لبنان

اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!

Lebanon 24
27-06-2022 | 23:34
A-
A+
Doc-P-966334-637919950277975130.png
Doc-P-966334-637919950277975130.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": قد نشهد بدءاً من يوم الجمعة المقبل تحوّلاً في نمط عيش المواطن اللبناني خصوصاً الشباب والشابات، الذي سيبدأ التفكير ملياً قبل استلقائه لساعات حاملاً هاتفه الخلوي لتصفح الانترنت او بالأخصّ للتواصل عبر «whatsapp» الذي وصف بشرارة الثورة، او لولوج مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، «تويتر»، «انستغرام» «تيك توك» وغيرها.

 

سوف تشهد كلفة الاتصالات وباقات الانترنت بدءاً من اواخر الاسبوع الجاري، ارتفاعاً يبلغ حوالى 4 أضعاف و7 أضعاف على التوالي، ولن تعود كلفة الانترنت في لبنان من الأدنى في العالم بغض النظر عن جودتها، بل ستصبح خارج القدرة الشرائية لمعظم المواطنين الذين لم تُعدّل رواتبهم لتواكب ارتفاع أسعار الخدمات والسلع واحتسابها على دولار السوق السوداء.

 

 ورغم انّ رفع كلفة الاتصالات أمر لا بدّ منه لتأمين استمرارية القطاع، إلّا انّ طرح بطاقات مسبقة الدفع جديدة لذوي الدخل المحدود بقيمة 4,5 دولارات أي بحوالى 112 الف ليرة، لا تلبّي طموحات ومتطلبات شريحة كبيرة من اللبنانيين من الشباب والطلاب ورواد الاعمال الذين يحتاجون الى أكثر بكثير من 500 ميغابايت شهرياً للتواصل مع العالم!

 

 تتضمن البطاقات المسبقة الدفع التي سيتمّ طرحها في الاول من تموز بالتوازي مع تعديل كلفة الاتصالات والانترنت، بطاقتين مسبقة الدفع من شركة «تاتش»، الاولى برصيد 4.5 دولارات توفّر لصاحبها 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر صالحة لـ 35 يوماً، على ان يتحوّل الرصيد الحالي للمشتركين بالخطوط المسبقة الدفع، وفقاً لسعر صيرفة اليومي الى الدولار، أي انّ رصيداً حالياً بقيمة 150 الف ليرة سيصبح 6 دولارات يوم الجمعة، توفّر لصاحبها حوالى 78 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و34 دقيقة تخابر. اما البطاقة الثانية من «تاتش»، فهي بقيمة 7 دولارات سيتمّ بيعها ايضاً على سعر صرف منصّة صيرفة اليومي والذي يتراوح حالياً عند حدود الـ25 الف ليرة أي ما يعادل 175 الف ليرة، توفّر لصاحبها 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق تخابر.

 

اما بالنسبة لشركة «الفا»، فسيصبح سعر البطاقة المباعة حالياً بـ 22.73 دولاراً (أو 34 ألفاً على سعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولارات، أي ما يعادل حوالى 190 ألف ليرة عند احتساب الكلفة على سعر صرف صيرفة حالياً، على ان تبقى مدة صلاحية البطاقة، أي الشهر، على حالها دون تعديل. اما أسعار بطاقات الإنترنت عند تطبيق التعرفة الجديدة في الأول من تموز ستصبح كالتالي: 3.5 دولارات لباقة الـ 500 (87 الف ليرة)، 13 دولاراً لباقة الـ20GB (325 الف ليرة)، و19.50 دولاراً لباقة الـ40GB (487 الف ليرة).

 

في المحصّلة، فإنّ أدنى كلفة شهرية للحصول على بطاقة مسبقة الدفع تبلغ حوالى 100 الف ليرة على سعر صيرفة الحالي، علماً انّها توفّر 500 ميغابايت فقط شهرياً لصاحبها.

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:34 | 2022-06-28
04:03 | 2022-06-28
04:00 | 2022-06-28
03:58 | 2022-06-28
03:55 | 2022-06-28
03:55 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website