ميقاتي يستكمل "مشاوراته الحكومية".. الامن الغذائي والنقل في السراي عصرا

عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى دارته، ملتزما الصمت لاكثر من ربع ساعة، بعد يوم عمل طويل بدأه في السراي الحكومي لمعالجة ملف رواتب القطاع العام، واستكمله في مجلس النواب في ساحة النجمة، في اليوم الاول من الاستشارات النيابية غير الملزمة.

يبدي الرجل ارتياحه لاجواء المناقشات مع الكتل والنواب والتي اعطته صورة واضحة عن المطالب والاقتراحات"، لكنه يظهر تحفظا شديدا حيال تصوّره الحكومي لعدم استباق المراحل مع ابدائه ارتياحه "لاداء الكثيرين من أعضاء الحكومة الحالية".

يستغرب السيناريوهات التي تتردد في الصحف عن عزمه استبدال وزراء محددين من الحكومة الحالية ويؤكد" أن التصوّر الحكومي الواضح في ذهنه لم يترجمه على الورق بعد".

ملف الكهرباء او "علة العلل"، كما يسميه، يشغل باله كثيرا ولذلك فهو يصر على "أن تكون مقاربته في المرحلة المقبلة مختلفة تماما عن نهج المناكفات والتعطيل والتشبث بالرأي الذي يعتمده البعض ".

يسأله محدثه عن قول إحد النواب ردا على سؤال صحافي "مع الرئيس ميقاتي ما فيكِ تلمسي شي"، فيجيب ضاحكا "وهل المطلوب أن أكشف اوراقي للعموم؟ربما طول بالي يجعلهم يعتقدون أنني سهل المراس؟ أنا اعمل بالدرجة الاولى وفق قناعاتي الوطنية والشخصية وبما يناسب مصلحة البلد، وتحت هذا السقف تصبح كل الامور مفتوحة للبحث والنقاش".

تسأله عن العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون فيؤكد انها" علاقة ممتازة ويسودها الاحترام المتبادل رغم الاختلاف في وجهات النظر احيانا". ويؤكد انه "حتما سيزور الرئيس" لجَوجلة الأفكار والطروحات النيابيّة والتشاور قبل ان يرفع الى رئيس الجمهورية المسودة الحكومية التي سيعدّها.

ينصرف الرجل الى متابعة بعض القضايا العائلية قبل أن يستكمل "اتصالاته الهاتفية للتشاور والبحث "، على ان يستكمل قبل ظهر اليوم مشاوراته في مجلس النواب.

أما بعد الظهر فسيكون حافلا في السراي الحكومي حيث سيرأس اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الامن الغذائي عند الرابعة، ثم يرأس عند الخامسة اجتماعا وزاريا ونقابيا مخصصا لملف النقل.