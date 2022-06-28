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لبنان
ضرب وطعن شخص في الناعمة... والهدف السرقة!
Lebanon 24
28-06-2022
|
01:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو ب. ش لعملية سرقة من قبل عدد من الشبان في منطقة الناعمة، حيث قاموا بالاعتداء عليه وضربه على رأسه بعصى وطعنه في بطنه بسكين.
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الناعمة
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