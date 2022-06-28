بيان من بلدية عكار العتيقة حول توقيف عصابة سرقة اسلاك كهربائية... هذا ما جاء فيه (صور)

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أعلنت بلدية عكار العتيقة حول توقيف عصابة سرقة اسلاك كهربائية في البلدة.وقالت في بيان، إن مجموعة من شباب المراحات- عكار العتيقة نجحت بتوقيف عصابة سرقة اسلاك كهربائية بالجرم المشهود عند مقبرة المراحات عند الساعة الثانية فجر الثلاثاء ٢٨ حزيران ٢٠٢٢ ، وعلى الفور تم التنسيق مع فرع المعلومات ومخفر بينو لاستلامهم.وتابعت: تم تسليم الاشخاص الثمانية (من كفرشلان وعزقي وعلما والمحمرة وغيرها) الى فرع المغلومات وتم تسليم المضبوطات المصادرة الى القوى الامنية.ووجهت البلدية الشكر الى شباب المراحات الساهر الشجاع والى دورية البلدية التي تحركت على الفور.