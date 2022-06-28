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لبنان

مؤتمر صحافي لوزير الاشغال ظهرا

Lebanon 24
28-06-2022 | 01:46
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يعقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، يتناول خلاله كيفية إزالة لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزاة الأشغال العامة والنقل، واعادة تنظيم عملية الترخيص وكيفية تطبيقها لما لها من فائدة مالية تعود للخزينة العامة، بالاضافة الى التعاميم التي صدرت وستصدر لاحقا وكل ما يتعلق بوزارة الأشغال.
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