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لبنان

نجلا رياشي عساكر: علامة فارقة في حكومة "معا للانقاذ"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 01:45
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على مدى اشهر من عملها الوزاري في حكومة "معا للانقاذ"، شكل حضور  وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر علامة فارقة ومميزة.

خلفيتها الديبلوماسية جعلتها مقلّة في الكلام، غزيرة في العمل الصامت. حضورها الاعلامي مرتبط فقط بشرح ملف او موضوع محدد يتعلق لوزارتها. لا تهوى الاطلالات الباهرة، ولا يستسيغها الضوء الفاقع.

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انصرفت الى شؤون وزارتها الاساسية واستطاعت بجهد ومثابرة، التوصل الى اقرار "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي".

وعن هذه الاستراتيجية تقول "باقرارها نكون وضعنا المدماك الأساسي للوصول بلبنان الى الدولة الحديثة والعادلة التي نتمناها جميعا. الخطوات التالية ستكون بكيفية تطبيقها، والطريق ستكون طويلة لانها تمتد على عشر سنوات، ونأمل ان تتحسن الخدمات للمواطن بإقرارها وأن نلبي تطلعاته وتتعزز ثقته وعلاقته بالدولة".

وتتابع هذه الاستراتيجية هي الممر الالزامي لمكافحة الفساد والشفافية ".

تواصل نجلا رياشي عساكر عملها بدعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتستكمل اعداد الملفات الكثيرة التي بالتأكيد ستواكب اقرارها في الفترة المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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