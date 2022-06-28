ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن "التسعيرة الجديدة لـ"أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" تبدأ مع بدء شهر تموز، على أن يكون الدفع في نهايته، وأضاف: "الخدمات ستتحسن مع رفع التعرفة".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت القرم إلى أنه " بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون هناك فائض بأرقام ألفا وتاتش بسعر 7 دولارات على سعر صيرفة ما يقطع الطريق على السوق السوداء".

Advertisement

وقال: "أرسلنا كتاباً لوزارة الاقتصاد لملاحقة الشركات التي تتلاعب بالأسعار قبل موعد رفع التعرفة وهناك من رفع أسعاره أكثر من تعرفة الوزارة".