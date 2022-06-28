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لبنان

ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة

Lebanon 24
28-06-2022 | 01:50
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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن "التسعيرة الجديدة لـ"أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" تبدأ مع بدء شهر تموز، على أن يكون الدفع في نهايته، وأضاف: "الخدمات ستتحسن مع رفع التعرفة".
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت القرم إلى أنه "بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون هناك فائض بأرقام ألفا وتاتش بسعر 7 دولارات على سعر صيرفة ما يقطع الطريق على السوق السوداء".
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وقال: "أرسلنا كتاباً لوزارة الاقتصاد لملاحقة الشركات التي تتلاعب بالأسعار قبل موعد رفع التعرفة وهناك من رفع أسعاره أكثر من تعرفة الوزارة".
 
 
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