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لبنان

في عيتا الشعب.. جريح بانفجار لغم من مخلفات العدو

Lebanon 24
28-06-2022 | 01:59
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 نقل الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية، المواطن ح.أ وهو مصاب بجروح، جراء انفجار لغم من مخلفات العدو في عيتا الشعب - بنت جبيل. 
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