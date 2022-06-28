الأونروا اختتمت حملتها للتوعية من مخاطر المخدرات في مخيمي البداوي ونهر البارد

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اختتمت الأونروا حملة التوعية المشتركة، من مخاطر المخدرات، تحت عنوان "بلاها بلا بلاها"، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي في مخيمي البداوي ونهر البارد، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.تخلل الاحتفالين كلمات وأنشطة متنوعة ومختلفة كعروض مسرحية هادفة وأفلام ومسابقات توعوية، وركزت الكلمات والعروض على "زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر المخدرات" ، وتوضيح "آثارها على الصعيد الفردي والأسري والاجتماعي، وتعريف المجتمع بمخاطرها وآثارها المدمرة".كما نبهت على "ضرورة عدم تناول أي مواد غريبة ومكافحتها، وتعزيز ثقافة رفض هذه التجربة في أوساط الشباب، والتوعية بالأضرار الجسيمة التي يقع فيها المتعاطي صحيا وماديا ومعنويا".يذكر أن الحملة أطلقت في 30 أيار 2022 وتخللتها نشاطات متنوعة من قبل الأونروا والمؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية في المخيمين، وشملت مختلف شرائح المجتمع المحلي وفئاته العمرية المعرضة لهذه الآفة، واختتمت أمس بيوم طويل.