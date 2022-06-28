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لبنان

المصارف تنجو من "بلبلة".. هذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-06-2022 | 03:00
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يتلقى الموظفون اليوم من وزارة المالية، مستحقاتهم المرتبطة بالإنتخابات النيابية، على أن يجري تحويلها إلى صناديق المُحتسبيات المحلية في المحافظات والأقضية كافة.
فعلياً، فإن هذه الخطوة من وزارة المالية جنّبت الموظفين والمصارف بلبلة كبيرة، إذ لم يجرِ تحويل الأموال باتجاه المصارف نظراً لمبادرة معظمها مؤخراً إلى تخفيض سقوف السحب لديها، ما يعني أن جزءاً كبيراً من أموال الموظفين ومستحقاتهم سيتم احتجازه ضمن الحسابات المصرفية، وبالتالي انتفاء قدرتهم في الحصول على الأموال.
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ومن شأن تلك التحويلات أن تدرّ كتلة نقدية بالليرة في السوق تستخدم في عمليات الشراء، في حين أن البعض قد يعتمد عليها لشراء بعض الدولارات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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