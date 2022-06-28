المصارف تنجو من "بلبلة".. هذه تفاصيلها

يتلقى الموظفون اليوم من وزارة المالية، مستحقاتهم المرتبطة بالإنتخابات النيابية، على أن يجري تحويلها إلى صناديق المُحتسبيات المحلية في المحافظات والأقضية كافة.

فعلياً، فإن هذه الخطوة من وزارة المالية جنّبت الموظفين والمصارف بلبلة كبيرة، إذ لم يجرِ تحويل الأموال باتجاه المصارف نظراً لمبادرة معظمها مؤخراً إلى تخفيض سقوف السحب لديها، ما يعني أن جزءاً كبيراً من أموال الموظفين ومستحقاتهم سيتم احتجازه ضمن الحسابات المصرفية، وبالتالي انتفاء قدرتهم في الحصول على الأموال.

Advertisement

ومن شأن تلك التحويلات أن تدرّ كتلة نقدية بالليرة في السوق تستخدم في عمليات الشراء، في حين أن البعض قد يعتمد عليها لشراء بعض الدولارات.