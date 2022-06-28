نوّاب التغيير.. انفصال متزايد!

كان مُلاحظاً يوم أمس الإنفصال المتزايد بين النواب التغييرين. فبين الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، الخميس، وبين الإستشارات غير الملزمة في مجلس النواب الإثنين، بدا واضحاً أنّ عدد هؤلاء النواب المشاركين في الوفد المُوحّد، يتراجع بكثافة.

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ففي بعبدا، حضر النواب الـ13 مع بعضهم، أما إلى مجلس النواب فقد حضر 8 منهم فقط، بينما غاب 5 عن الحضور، وهم: فراس حمدان، سينتيا زرازير، مارك ضو، ميشال دويهي، الياس جرادة.

وطرح مراقبون تساؤلات عن مدى إلتزام النواب الغائبين بجدول الإستشارات النيابية غير الملزمة، وما إذا كانوا حقاً يعيرونها اهتماماً من أجل تشكيل حكومة. في المقابل، طُرح تساؤلٌ عمّا إذا كان "سيناريو وحدة الوفد" سيستمر خلال المرحلة المقبلة، أم أن الإنفصال سيكون سيد الموقف مُجدداً.