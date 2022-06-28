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لبنان

الحاج حسن: هدفنا تحقيق الأمن الغذائي

Lebanon 24
28-06-2022 | 02:57
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نظم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أمس المنتدى الاقليمي عن السياسات الداعمة للإدارة المستدامة للمراعيSRM، ومفهوم حيادية تدهور الأراضي LDN، في بيروت، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن وحضوره.
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إلى ذلك، رحب الحاج حسن، باسم اللبنانيين، ترحيباً أخوياً بالوفود العربية في بيروت، معتبراً أن “العرب بدأوا يعودون إلى بيروت العروبة عن قناعة”.

وأكد أن "الوزارة وضعت استراتيجية زراعية، هدفها الأول تأمين تنمية مستدامة وسليمة لهذا القطاع، الذي يستفيد منه مئات آلاف الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كي نصل في المحصلة إلى تحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف: "إن تنمية الأرياف مهمة للغاية في كل بلداننا العربية، فهي انبتت رجالاً شجعاناً هم خزان الجيش والزراعة والاقتصاد، ولفت الوزير إلى الدور الهام الذي تلعبه تنمية الأرياف، في مكافحة الإرهاب، الذي يجد في البيئة الفقيرة مرتعاً له، فعندما يكون هناك تنمية في الأرياف، فنحن نستثمر في السلام المحلي والأقليمي والعالمي".

إذ شدد أيضا على "التكامل الايجابي بين وزارتي الزراعة والبيئة”، وعدد المشاكل التي تعانيها الزراعة في لبنان، “من سوء الإدارة، وعدم تقديم الدعم اللازم للرعاة، وأشاد بالتجربة المصرية والأردنية".

وختم: "سيستضيف لبنان في الشهر المقبل، قمة زراعية عربية، تضم وزراء الزراعة في مصر والأردن وسوريا ولبنان، من أجل تعزيز الشراكة العربية، ضمن إطار جامعة الدول العربية".
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