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لبنان

قوة معادية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:20
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اجتازت قوة مشاة معادية قوامها حوالى 20 عنصرا، السياج التقني عند محلة العباد خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون، وقامت بعملية مسح وتفتيش بين السياج التقني والخط الازرق، فيما تمركزت دبابة ميركافا خلف ساتر ترابي لحماية العناصر.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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