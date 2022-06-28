قوة معادية اجتازت السياج التقني عند محلة العباد

اجتازت قوة مشاة معادية قوامها حوالى 20 عنصرا، السياج التقني عند محلة العباد خراج بلدة حولا قضاء مرجعيون، وقامت بعملية مسح وتفتيش بين السياج التقني والخط الازرق، فيما تمركزت دبابة ميركافا خلف ساتر ترابي لحماية العناصر.

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