مخزومي: إذا كانت هذه الحكومة استمرارية للمحاصصة فلن نعطيها الثقة

اشار النائب فؤاد مخزومي، بعد الاستشارات النيابية، إلى "اننا تحدثنا مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عن ملف انفجار المرفأ والمواضيع المتعلقة بالحياة المعيشية وبالنسبة لاموال المودعين سألنا هل سيتم اعادتها ام لا؟"، مضيفاً: "اذا لم نحصل أجوبة على كل تساؤلاتنا فهذه الحكومة ستكون استمرارية للحالة الموجودة اليوم ولن نعطيها الثقة".

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