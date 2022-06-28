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لبنان

طقس صيفي بامتياز...ماذا في تفاصيل الايام المقبلة!

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:50
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
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وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة:  طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

 

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية:   جنوبية غربية نهارا تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع:  جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 70%.

- حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  26 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  5,29

- ساعة غروب الشمس:  19,53
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