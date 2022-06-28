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لبنان

اعتصام لاساتذة الجامعة اللبنانية أمام أحد المصارف في طرابلس احتجاجا على عدم دفع منح التعليم

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:58
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 نفذ أساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام أحد المصارف في طرابلس طريق الميناء، احتجاجا على عدم دفع منح التعليم للأساتذة التي حولها لهم صندوقهم التعاضدي.

وقد ساد الغضب أجواء المعتصمين نظرا لانتظارهم لهذه المنحة التي ستمكنهم من تسديد أقساط أولادهم. وقد رفع المعتصمون كتابا إلى الإدارة العامة مطالبين اياها بالدفع الفوري لمنح التعليم، ودعوها إلى "احترام مقام الأستاذ الجامعي وعدم دفعه بين كل حين وآخر بالوقوف للمطالبة بأبسط حقوقه".
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