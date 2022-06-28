28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيرم جال في الجنوب: لبنان لكل أبنائه بواسطة القوة التي تحميه وتصنع سياجاً آمناً له
Lebanon 24
28-06-2022
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم في الجنوب، فكانت البداية في مطحنة عين الرمانة التاريخية في وادي الحجير، ثم المعلم السياحي في حولا، وحديقة إيران في بلدة مارون الراس.
بيرم
Advertisement
وقال الوزير بيرم: "إننا نقف في حديقة مارون الراس التي أزهرت بورود النصر والعزة المتأتية من الدماء التي روت هذه الأرض ليكون لبنان عزيزاً، ولتكون مارون الراس الرافعة للرأس ولكل رؤوس الشرفاء وأصحاب الكرامة الذين يتطلعون بأمل وشوق إلى دخول فلسطين وتحريرها، وإلى صناعة الحياة الآمنة والمستقرة والمزدهرة، وإلى الوطن المقتدر الذي يحترمه كل العالم ويحترم إنسانه ويقدر تضحياته".
أضاف: "نقف هنا لنوجّه تحية خشوع وإكبار إلى كل الشهداء، وآهات الجرحى والأسرى، وإلى المقاومين الأبطال الذين يحرسون الثغور، ويحفظون الوطن، ويرابطون من أجل عزته، ليغيّروا ما تعودنا عليه من هزيمة وإصرار على أننا لا نستطيع، ولكن معهم تحوّلت المسألة إلى عظيم القدرة والاقتدار البنّاء، وإلى الوعي من أجل حياة مقتدرة وعزيزة".
وختم مؤكدا ان "لبنان لكل أبنائه بواسطة هذه القوة التي تحميه وتصنع سياجاً آمناً له، ليكون لنا وطناً يحمي كل أبنائه، مع جيش وطني نفتخر به، ومع شعب واحد يحمل بكل أطيافه لواء الوطن والمواطنية الصحيحة والقانون ودولة المؤسسات التي تحترم أبناءها وتشعرهم بالعزة والكرامة والفخار".
لقاء حواري
واختتم الوزير بيرم جولته بلقاء حواري نظمه قسم النقابات في المنطقة الأولى مع رؤساء النقابات واللجان العمالية في الجنوب، حيث افتتح اللقاء مسؤول النقابات في المنطقة الأولى وسام طفلا مرحبا بالوزير، عارضاً الواقع النقابي والعمالي في الجنوب.
بعدها، كانت كلمة للوزير بيرم عرض فيها انجازات الوزارة في ما يتعلق بحقوق ومطالب العمال، ثم جرى حوار بين الوزير والحاضرين، اطلع خلاله الوزير على هموم وشجون النقابات والعمال، ووعد بالوقوف معهم ومتابعة مطالبهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
16:18 | 2022-06-27
27/06/2022 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:55 | 2022-06-28
ميقاتي في نهاية الإستشارات النيابية غير المُلزمة: مصلحة الوطن ستتغلّب على كل شيء
06:20 | 2022-06-28
انتهاء اليوم الثاني للإستشارات غير المُلزمة.. هذه حصيلة مواقف النواب والكتل
03:00 | 2022-06-28
باسيل يساوم… هل يتنازل لـ "حزب الله" ؟
06:56 | 2022-06-28
وهاب يُشبّه النواب بـ"المخاتير"... ماذا قال؟
06:53 | 2022-06-28
أوقفته المخابرات في عرمتى... وهذا ما ضبطته بحوزته
06:46 | 2022-06-28
كبارة: لضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 14:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 14:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 14:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact