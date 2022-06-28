أسامة سعد دعا لحوار وطني صريح وعلني داخل مجلس النواب

دعا النائب أسامة سعد، عقب الاستشارات النيابية غير الملزمة لحوار وطني صريح وعلني داخل مجلس النواب وخارجه يؤسس لتفاهمات وطنية حول ملفات لبنان الحساسة ويفضي إلى حكومة إنقاذية وبصلاحات تشريعية محددة.

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وتابع أن "ما نرى هو أن هناك استمرارٌ لتصريف الأعمال ولمسار المحاصصات ما يعني الاستمرار بمسار الفشل والانحدار".

وأكد أن لبنان يحتاج لتوافقات وطنية قبل أي تفاهمات مع أي خارج.

وشدد على "أننا نريد حكومة تمكن لبنان من الانتقال الآمن من الواقع السياسي الحالي إلى واقع جديد قادر على مواجهة التحديات والأزمات".

وذكر أن الاستحقاق الرئاسي داهم ونسأل هل نحن قادرون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية مستقل عن محاور الداخل والخارج؟ هل التكتلات الداخلية المهيمنة على مراكز القرار في الدولة جاهزة للسير بمشروع إنقاذي؟