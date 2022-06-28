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لبنان

الصمد: طالبنا بتفعيل الحكومة الحالية لاستحالة تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
28-06-2022 | 04:12
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اعلن النائب جهاد الصمد بعد لقائه ميقاتي انه "لم اتكلم مع الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيل لادراكي صعوبة الامر بل استحالته في ظل استمرار النكد السياسي وطالبت بتفعيل الحكومة الحالية اما عن طريق منحها الثقة مجددا او عبر التوسع بمفهوم تصريف الاعمال".
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واضاف الصمد: "الوضع المعيشي والصحي والتربوي لم يعد يُحتمل وطالبت بتعديل خطة التعافي والنهوض الاقتصادي لتصبح أكثر عدالة".
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