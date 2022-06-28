برقية من الأمير بندر الى جنبلاط... ماذا تضمّنت!؟

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية من الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، هنّأه فيها بالنتائج التي حققها الحزب التقدمي في الإنتخابات النيابية.



وجاء في نصّ البرقية: "يسرّنا أن نبعث لكم خالص التهاني بمناسبة ثقة الشعب اللبناني الشقيق والتي انعكست على نتائج انتخابات جمهورية لبنان لعام 2022م، ونسأل المولى عزّ وجل أن يعينكم على أداء الأمانة لمزيد من التطور والازدهار والعزّ للبنان وللشعب الكريم، وأن يكتب لكم التوفيق والنجاح، وأن ينعم لبنان بالأمن والأمان والاستقرار".

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