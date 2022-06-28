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لبنان

سلوم: نطالب بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:09
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طالب النائب فراس سلوم بعد لقائه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في مجلس النواب، أنّ تتمثّل الطائفة العلوية بمقعد وزاري في الحكومة.
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