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لبنان
سلوم: نطالب بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري
Lebanon 24
28-06-2022
|
05:09
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طالب النائب فراس سلوم بعد لقائه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في مجلس النواب، أنّ تتمثّل الطائفة العلوية بمقعد وزاري في الحكومة.
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