مطر: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

أكد النائب إيهاب مطر على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن "لبنان لا يمتلك ترف تضييع الوقت، وعلى الحكومة العتيدة التصدي للأزمات".



Advertisement كلام مطر جاء بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، حيث قال: "لا يجب أن نحمّل المواطن مسؤولية فشل السلطة كما أنه يجب إيجاد حل لأزمة الكهرباء. كذلك، تمنيت على ميقاتي إعطاء أهمية وأولوية لملفات طرابلس خصوصاً عقب غرق المركب وسقوط المبنى". كلام مطر جاء بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، حيث قال: "لا يجب أن نحمّل المواطن مسؤولية فشل السلطة كما أنه يجب إيجاد حل لأزمة الكهرباء. كذلك، تمنيت على ميقاتي إعطاء أهمية وأولوية لملفات طرابلس خصوصاً عقب غرق المركب وسقوط المبنى".