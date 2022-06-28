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لبنان

مطر: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:19
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أكد النائب إيهاب مطر على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، معتبراً أن "لبنان لا يمتلك ترف تضييع الوقت، وعلى الحكومة العتيدة التصدي للأزمات".

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كلام مطر جاء بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، حيث قال: "لا يجب أن نحمّل المواطن مسؤولية فشل السلطة كما أنه يجب إيجاد حل لأزمة الكهرباء. كذلك، تمنيت على ميقاتي إعطاء أهمية وأولوية لملفات طرابلس خصوصاً عقب غرق المركب وسقوط المبنى".

وختم: "وضعنا الاجتماعي بات خطيراً وأبلغت ميقاتي أن منحي الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري وبعد رؤية كفاءة الوزراء".
 
 
 
 

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