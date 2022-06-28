بيان توضيحي من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي... اليكم ما جاء فيه

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بيان صادر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه صور:عطفاً على البيانات التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بموضوع قطع الكهرباء عن مركز الدفاع المدني في صور، يهم المؤسسة أن توضح التالي:– ان مصلحة الإنتاج في المؤسسة وأثناء الكشف على خط الخدمات العام الكهربائي الخاص بمحطة الضخ والمسجل باسم المؤسسة، اكتشفت وجود تعديات على الخط من قبل منتجعات سياحية مما تسبب بانقطاع الخط عدة مرات وبالتالي انقطاع المياه عن مدينة صور وجوارها.– ان المؤسسة تمد مركز الدفاع المدني بالمياه على مدار الساعة ودون أي كلفة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه لحسن سير المرفق العام.وتتمنى المؤسسة على كافة المواقع الإعلامية استقصاء المعلومات الصحيحة من الإدارة مباشرة، وعدم نشر أي معلومة قبل التأكد من صحتها.