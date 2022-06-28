الراعي استقبل سفير بريطانيا مودعا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير بريطانيا ايان كولارد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

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