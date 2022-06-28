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لبنان

الراعي استقبل سفير بريطانيا مودعا

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:40
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 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير بريطانيا  ايان كولارد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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28/06/2022 14:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

ايان كولارد

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