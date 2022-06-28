الحشيمي: ندعم جهود ميقاتي لتشكيل الحكومة

أكد النائب بلال الحشيمي دعمه لجهود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، من أجل تخفيف المعاناة عن الناس.

وفي تصريح له عقب لقائه ميقاتي خلال الاستشارات النيابية غير المُلزمة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال الحشيمي: "إن عدم المشاركة بالحكومة هو خيارٌ خاطئ والحكومة السابقة أنجزت إصلاحات ويجب استكمالها، وعلى الكتل التعاون من أجل تشكيل الحكومة".

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وتابع: "الناس وضعت الثقة بالمجلس النيابي وعلينا السعي للخروج من محور جهنّم".

ولفت الحشيمي إلى أنه "طلب من ميقاتي أن يكون هناك توازن من قبل الحكومة لناحية الإنماء"، مشيراً إلى أنه "تمت المطالبة أيضاً بتعزيز زراعة القمح والحبوب خصوصاً في ظل هذه المرحلة".

وختم: "فلنتوقف عن المزايدات في ما بيننا والبلد بحاجة للتعاون للإنقاذ".