كلامٌ منسوب لميقاتي عن أوضاع الدبلوماسيين اللبنانيين.. ما حقيقته؟

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال البيان الآتي:

"يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكلام منسوب الى دولة الرئيس ميقاتي يتناول أوضاع الديبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الديبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج.

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إن الكلام المنسوب الى دولة الرئيس ملفق ولا أساس له، ودولته يسعى مع معالي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب والاجور المستحقة لهم، وهو يقدّر كل جهد يقومون به في سبيل خدمة اللبنانيين في بلدان الانتشار وعلاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها، فاقتضى التوضيح".