Advertisement

لبنان

الجامعة الأميركية في بيروت تحتفل بخريجي "الاتصال الصحي" للمرة الأولى

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:54
A-
A+
Doc-P-966496-637920179041146260.jpg
Doc-P-966496-637920179041146260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الجامعة الأميركية في بيروت- دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية، بحفل تخريج طلاب "العلوم والاتصالات الصحية"، لأول مرة بعد استحداث هذا التخصص في الجامعة، والذي يولي أهمية كبيرة للبحث العلمي، وخصوصاً بعد ازمة كورونا.
Advertisement
واحتفلت الدائرة بتخرج 12 طالباً، الذين حصلوا على درجة بكالوريوس الآداب في الاتصال الصحي. 
وتحدثت رئيسة دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية في الجامعة الأميركية AUB الدكتورة جهاد مخول عن أهمية هذا التخصص، الذي يسعى الى تطوير الاتصال الصحي والمعرفة في مجال الصحة العامة، مؤكدة انّ التخصص سيملأ في المستقبل القريب عن طريق عمل المتخرجين، فجوة كبيرة لتلبية الاحتياجات الصحية في لبنان والمنطقة العربية والعالم، من خلال الانخراط في عمل المنظمات العالمية والجهات الحكومية والقطاعات الصحية.
 
وفي حفل التخرج استضافت الدائرة، ممثلين عن منظمات حكومية وغير حكومية ومحلية ودولية في لبنان، لتعريفهم بخريجي برنامج الاتصال الصحي (HCOM) وعرض المهارات التي تم اكتسباها في الجامعة. كما قدم الخريجون أعمالهم، وشاركوا باقتراحاتهم حول كيفية دعم الاتصالات الصحية لبرامج وأنشطة مؤسساتهم. 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:55 | 2022-06-28
06:20 | 2022-06-28
07:30 | 2022-06-28
09:25 | 2022-06-28
09:15 | 2022-06-28
09:11 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website