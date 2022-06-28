الجامعة الأميركية في بيروت تحتفل بخريجي "الاتصال الصحي" للمرة الأولى

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احتفلت الجامعة الأميركية في بيروت- دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية، بحفل تخريج طلاب "العلوم والاتصالات الصحية"، لأول مرة بعد استحداث هذا التخصص في الجامعة، والذي يولي أهمية كبيرة للبحث العلمي، وخصوصاً بعد ازمة كورونا.واحتفلت الدائرة بتخرج 12 طالباً، الذين حصلوا على درجة بكالوريوس الآداب في الاتصال الصحي.وتحدثت رئيسة دائرة تعزيز الصحة والصحة المجتمعية في الجامعة الأميركية AUB الدكتورة جهاد مخول عن أهمية هذا التخصص، الذي يسعى الى تطوير الاتصال الصحي والمعرفة في مجال الصحة العامة، مؤكدة انّ التخصص سيملأ في المستقبل القريب عن طريق عمل المتخرجين، فجوة كبيرة لتلبية الاحتياجات الصحية في لبنان والمنطقة العربية والعالم، من خلال الانخراط في عمل المنظمات العالمية والجهات الحكومية والقطاعات الصحية.