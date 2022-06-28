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لبنان

الهجرة غير الشرعية الى الواجهة من جديد... عشرات اللبنانيين يصلون الى ايطاليا بأمان

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:07
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول  قارب محمل بعشرات المواطنين اللبنانيين من محافظة عكار الى أحد الشواطىء في ايطاليا.
 
وكان قد انطلق القارب من احد المرافئ في منطقة العبدة  في عكار منذ ايام قليلة.
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يذكر ان القارب المذكور، غادر المياه اللبنانية  بطريقة غير شرعية، وعلى متنه مجموعة من المواطنين الباحثين عن فرصة حياة جديدة لهم ولابنائهم. 
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