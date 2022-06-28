باسيل: ليس لدينا رغبة للمشاركة في الحكومة وسنمنع الفراغ الرئاسيّ

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "ليس هناك رغبة لدى كتلة لبنان القوي بالمشاركة في الحكومة العتيدة"، مشيراً إلى أن "القرار بهذا الشأن سُيتخذ بالإجماع من خلال التكتل الذي سيناقش هذا الأمر في اجتماعه اليوم الثلاثاء".

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كلامُ باسيل جاء عقب لقائه الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس النواب خلال الاستشارات النيابية المُلزمة، إذ قال: "تمنينا لميقاتي التوفيق وأكدنا أننا نريد تشكيل الحكومة بشكل سريع وقلنا له لماذا لا نؤيده لتشكيل الحكومة وهناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف وطرحنا هذا الموضوع عليه، ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد".

وأردف: "أي فكرة لبقاء حكومة منزوعة الصلاحيات نحنُ ضدها، وشدّدنا على ضرورة إتمام الحكومة للملفات الكبرى والتصرف معها لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان".

وتابع: "لم نتقدم بمطلب أو بشرطٍ أمام ميقاتي وكل ما يُقال في الإعلام هو كاذب، وإدخال تعديلات على الحكومة الحالية هو رهانٌ خاطئ، كما أننا نرفض الفراغ الرئاسي وسنمنع حصوله".

وختم: "على الجميع التشدد في تجنيب البلاد فراغاً رئاسياً".