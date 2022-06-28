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لبنان

يحيى: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:36
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أكّد النائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مجلس النواب، أنّ "على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة، ونأمل أن يتوفق الرئيس ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له".
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