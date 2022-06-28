يحيى: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة

أكّد النائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في مجلس النواب، أنّ "على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة، ونأمل أن يتوفق الرئيس ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له".

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