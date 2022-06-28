عربيد: علينا التضامن للخروج من الواقع الذي نحن فيه

قال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد بعد لقائه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إنّ "الشعب معنيّ بالإنقاذ، وكلنا نعرف حقيقة الوضع، ولكن وضعنا غير ميؤوس منه، لذلك علينا التضامن للخروج من الواقع الذي نحن فيه".

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