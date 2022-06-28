أوقفته المخابرات في عرمتى... وهذا ما ضبطته بحوزته

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرمتى – الجنوب، المواطن (م.غ) لارتكابه جرائم تأليف عصابة مع آخرين لسرقة السيارات، وترويج العملة المزوّرة. وضبطت بحوزته مسدساً حربياً دون ترخيص، ومبلغ 10150 دولار أميركي من العملة المزورة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.