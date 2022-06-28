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لبنان

ميقاتي في نهاية الإستشارات النيابية غير المُلزمة: مصلحة الوطن ستتغلّب على كل شيء

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:55
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أنهى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، الإستشارات النيابية غير المُلزمة التي أقيمت في مجلس النواب على مدى يومين، مستطلعاً آراء الكتل النيابية بشأن الحكومة العتيدة.
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نهارُ ميقاتي بدأ بعبارة "تفاءلوا بالخير تجدوه"، لينطلق بعد ذلك في إجراء مروحة من الإجتماعات، حصل خلالها على صورة واضحة لمطالب النواب من مختلف الأفرقاء السياسيين. 

وفي تصريحٍ له عقب إنتهاء الإستشارات، أكّد ميقاتي أن المصلحة الوطنية ستتغلّب على كل شيء، والأمور سترى النور بطريقة سليمة.
 
وقال: "تابعتم معنا بالأمس واليوم الاستشارات النيابية، وقد استمعت الى سعادة النواب واستأنست بارائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".
 
وأضاف: "في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وان شاء الله ترى الامور النور بطريقة سليمة".
 
 
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