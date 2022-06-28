ميقاتي في نهاية الإستشارات النيابية غير المُلزمة: مصلحة الوطن ستتغلّب على كل شيء

أنهى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، الإستشارات النيابية غير المُلزمة التي أقيمت في مجلس النواب على مدى يومين، مستطلعاً آراء الكتل النيابية بشأن الحكومة العتيدة.

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نهارُ ميقاتي بدأ بعبارة "تفاءلوا بالخير تجدوه"، لينطلق بعد ذلك في إجراء مروحة من الإجتماعات، حصل خلالها على صورة واضحة لمطالب النواب من مختلف الأفرقاء السياسيين.



وفي تصريحٍ له عقب إنتهاء الإستشارات، أكّد ميقاتي أن المصلحة الوطنية ستتغلّب على كل شيء، والأمور سترى النور بطريقة سليمة.

وقال: "تابعتم معنا بالأمس واليوم الاستشارات النيابية، وقد استمعت الى سعادة النواب واستأنست بارائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة".