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لبنان

وهاب يُشبّه النواب بـ"المخاتير"... ماذا قال؟

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:56
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
أستغرب أن تكون مطالب النواب شبيهة بمطالب مخاتير القرى مع كل الإحترام لدور المختار فلا نسمع من النواب إلا مطالب مناطق فلم نسمع من أحدٍ ولو تصور شكلي لمعاجة مشكلة لبنانية عامة.
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وهاب

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