4 وزراء يجتمعون غدا لمعالجة اوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة

يعقد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال العدل القاضي هنري الخوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد مرتضى والشؤون الاجتماعية هكتور حجار اجتماعا مشتركا عند الساعة الرابعة من عصر غد الاربعاء في وزارة العدل، وذلك للبحث في موضوع معالجة اوضاع اللبنانيين الذين لجأوا الى الاراضي الفلسطينية المحتلة".

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