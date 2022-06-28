فريد الخازن بعد انتهاء الاستشارات غير الملزمة: لنذهب الى انقاذ ما تبقى

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غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً:"‏انتهت الاستشاراتويبدو أن التأليف معقّد،مصلحة لبنان تتبدّى على المصالح الاخرى،لا بدّ من اسقاط التموضعات الحادةلا بديل عن الحوار والتلاقيفلنضع خصوماتنا جانباًولنذهب الى انقاذ ما تبقى."